Arisa in lacrime | “Sono brutta | canto di m***a | mi trucco di m***a Ho spento la tv perché non mi posso vedere” – VIDEO

(Di sabato 3 giugno 2023) “proprio di me**a, miproprio di me**a. Hola tvnon mi voglio, non riesco. Devo prendermi un periodo di vacanza, ma cosafare? Ho sempre lavorato, non so stare ferma. Però non sto bene”. È questo il duro sfogo a cui si è lasciata andare, confidandosi con i suoi follower nella serata di venerdì 2 giugno, mentre in tv andava in onda su Rai 1 “Tutti i sogni ancora in volo”, il programma di Massimo Ranieri in cui c’era anche una sua esibizione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.