Raduno a Peschiera del Garda | la città è blindata ma un anno dopo le devastazioni arrivano pochi giovani – Video

(Di venerdì 2 giugno 2023) Nonostante la paura della vigilia, con tanto di “sfide” lanciate al ministro Matteo Salvini, adelnon c’è stato alcun “mega-” dei cosiddetti “maranza”. Unfa il comune sulle rive del lago diè stato infatti protagonista di un maxi party al quale hpreso parte centinaia di persone, principalmentessimi, che si trasformò in una giornata die violenze. Per questo un imponente spiegamento di forze dell’ordine, a partire da Milano fino allastazione diha accolto i piccoli gruppi diche sono comunque arrivati a, organizzandosi tramite il tam tam su TikTok. Ad alzare la tensione la presenza di un ...

Attimi di tensione si sono verificati sul lungolago didel Garda tra un gruppo di persone comprendente anche diversi ultras dell'Hellas Verona e dei ragazzi arrivati per ildel 2 giugno.Le forze dell'ordine presidiano la stazione ferroviaria didel Garda, dove c'è apprensione per un possibiledi giovanissimi. Un anno fa, la zona fu assediata da numerosi ragazzi organizzatisi su Tik Tok. I disordini resero necessario l'...Quasi 14 milioni di visualizzazioni in pochi giorni. Sono quelli registrati dall'hasthag #su TikTok , la piattaforma social tornata al centro dell'attenzione per ilin programma oggi nella località gardesana dopo i disordini del 2022 . Un invito che rimbalzato veloce sui ...

Poche decine di ragazzini sul Garda per l’appuntamento, ad attenderli una spedizione punitiva organizzata da un gruppo di facinorosi: volano calci, pugni e ...PESCHIERA (VERONA) - Situazione sotto controllo stamani a Peschiera del Garda, dove per ora non si è registrato nessuno sbarco di bande giovanili, come paventato nei giorni scorsi sui social, ...