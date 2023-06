Appello del presidente francese Emmanuele del cancelliere tedesco Olaf Scholz per nuove elezioni nel nord del, dopo gli scontri serbo - albanesi dei giorni scorsi , in cui sono rimasti feriti 14 italiani della missione Kfor. ......è imposto subito come la star di un vertice Epc che consolida il format ideato da Emmanuel... Quella che va dall'Islanda alla Georgia, dalla Gran Bretagna al. Unica nota stonata, l'assenza ...... creata lo scorso anno su iniziativa del presidente francese, nel contesto della guerra in ... Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bosnia Erzegovina, Georgia, Islanda,, Liechtenstein, Moldavia, ...

Kosovo, Macron e Scholz chiedono nuove elezioni nel nord blue News | Svizzera italiana

DALLA NOSTRA INVIATA BULBOACA - Ogni Paese che confina con la Russia e che non vuole essere fatto a pezzi dovrebbe essere membro a pieno titolo dell’Ue e della Nato. E ci sono solo due alternative a q ...Appello del presidente francese Emmanuel Macron e del cancelliere tedesco Olaf Scholz per nuove elezioni nel nord del Kosovo, dopo gli scontri serbo-albanesi dei giorni scorsi, in cui sono rimasti ...