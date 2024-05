Marsiglia - Gasset | Con un paio di dettagli in più avremmo potuto vincere all’andata

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il tecnico dell’OlympiqueJean-Louisha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno contro l’Atalanta in semifinale di Europa League: “Finalmente siamo al completo, abbiamo rimesso in forma alcuni giocatori. Ci siamo allenati anche sui rigori e abbiamo studiato la gara d’andata, dove abbiamo fatto un’ottima gara, se avessimo aggiunto due-trela partita. Siamo 1-1, domani sarà un’altra partita, in uno stadio difficile, la metteremo sul piano dei duelli individuali. Io non ho mai giocato una semifinale, per me è un grande traguardo“. L’allenatore dell’OM ha poi aggiunto: “Dobbiamo pensare positivo, è stato impressionante vederel’Atalanta 3-0 a Liverpool, ma siamo andati vicini dal fare la partita ...

In un calcio che si ostina a cercare modelli vincenti, se possibile replicabili in serie senza farsi troppe domande con il solo scopo di raggiungere l’obiettivo, Olympique Marsiglia-Atalanta ci insegna che vale tutto. Da una parte troviamo ...

Atalanta-Marsiglia dove vederla Diretta Tv e streaming della semifinale di ritorno di Europa League - Atalanta-marsiglia dove vederla Diretta Tv e streaming della semifinale di ritorno di Europa League - Atalanta-marsiglia dove vederla in diretta Tv e in streaming Di seguito tutte le indicazioni per poter seguire la diretta del match valevole per la semifinale di ritorno tra la squadra di Gian Piero ...

Atalanta-Olympique Marsiglia, le probabili formazioni: Gasperini punta forte su Scamacca. Gasset senza Rongier - Atalanta-Olympique marsiglia, le probabili formazioni: Gasperini punta forte su Scamacca. gasset senza Rongier - Per gasset c’è il cruccio che le trasferte, anche in Europa, sono contrassegnate da frequenti sconfitte. Se, infine, l’Atalanta deve ancora recuperare una gara (contro la Fiorentina), il marsiglia ...

