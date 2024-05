Donna precipitata sulla zip-line Fly Emotion a Bema - primi indagati per omicidio colposo

Una Donna di 41 anni è morta sulle alpi Orobie in Valtellina dopo essere precipitata da un impianto sportivo dell’aerofune Fly Emotion , ad Albaredo San Marco , in provincia di Sondrio. La 41enne stava volando agganciata alla fune appesa sulla valle ...

L’imbragatura, la frenata: cosa non torna nella morte di Ghizlane caduta dalla zipline: l’indagine è per omicidio colposo - L’imbragatura, la frenata: cosa non torna nella morte di Ghizlane caduta dalla zipline: l’indagine è per omicidio colposo - L'inchiesta della Procura di Sondrio per la morte della donna volata dal zipline di Bema ipotizza l'omicidio colposo: verifiche sull'imbragatura ma anche sulla dinamica della caduta, che sarebbe stata ...

