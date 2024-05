Bper - in primo trimestre conferma solidità con utile netto a 457 milioni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Roma, 8 mag. - (Adnkronos) -Banca "ha ottenuto dall'inizio dell'anno risultati eccellenti in particolare grazie agli ottimi risultati del margine di interesse e delle commissioni nette". Nei primi tre mesi dell'anno i risultati approvati dal Cda mostrano unconsolidato di periodo pari a 457,3di euro, dopo 111,8di costi sistemici. I ricavi “core” sono saliti a 1,354 miliardi in aumento del 9,9% rispetto al2023 mentre anche il margine di interesse e le commissioni nette sono in crescita rispetto al2023 rispettivamente a 843,6e 510,4evidenzia un il risultato positivo della raccolta netta gestita ...