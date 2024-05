Fiorentina - Pradè | Vogliamo UN’ALTRA final - ma la nostra crescita dipende da QUESTO…

Club Brugge-Fiorentina è la semifinale di ritorno della Conference League, dopo il 3-2 dell'andata a favore dei viola. Diretta TV e streaming in chiaro su TV8, Sky e DAZN.Continua a leggere

Due risultati su tre a disposizione per la Fiorentina, in lizza per centrare la seconda qualificazione consecutiva alla finale di Conference League. I viola, allo “Jan Breydel Stadium” di Brugge, dovranno difendere il 3-2 dell’andata, acciuffato ...