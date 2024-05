Traffico Roma del 08-05-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 8 maggio 2024) LuceverdeBuonasera e ben trovati all’ascolto in studio Massimo Beschi ancora difficoltoso il transito sulle due carreggiate del raccordo anulare tra incidentie pioggia nello specifico si sta in coda tratti in carreggiata esterna tra laFiumicino e la Tiburtina mentre in interna troviamo code a tratti tra Cassia e Salaria tra la buttalo te l’abbia e tre allaFiumicino e l’Aurelia lunghe code poi sull’intero percorso del tratto Urbano della A24 in uscita dain tangenziale code per incidente tra San Giovanni e la Salaria direzione Stadio Olimpico È tra la Farnesina e la Nomentana direzione San Giovanni andiamo fuori città e sulla A1Firenze segnaliamo ancora 6 km di coda per incidente tra Magliano Sabina e Fianono direzione ...