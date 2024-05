Nadal - ultimo show a Roma? Foro Italico speciale per me

(Di mercoledì 8 maggio 2024) (Adnkronos) – “Che sensazioni avrò al Roland Garros? Non posso avere una risposta chiara oggi. Prima di tutto voglio giocare qui a. Questo è il torneo a cui partecipo oggi. Non penso al dopo. Se poi mi sentirò pronto per giocare al Roland Garros, non posso prevedere che tipo di emozioni avrò lì. Voglio solo godermi ogni giorno”. Rafasi esprime così in conferenza stampa al, a, alla vigilia del suo debutto agli Internazionali d’Italia contro il belga Zizou Bergs. Il 37enne mancino di Manacor va a caccia della condizione migliore dopo un lungo stop per problemi fisici. “Io mi sto divertendo ancora a giocare a tennis. Dipende sempre dal mio corpo fino a che punto posso andare avanti in termini di tempi. Sono soddisfatto di quello che sto facendo e se parlo di ritiro non è ...

