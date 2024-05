Che fine ha fatto Ursula Andress - la prima Bond girl della storia?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Per moltiè ancora racchiusa tutta nel frame che la vede uscire dalle acque dei Caraibi indossando lo storico bikini di Honey Ryder, ladel cinema. Il film, ovviamente, è 007 – Licenza di uccidere, in originale Dr. No, che uscì negli States proprio l’8 maggio 1963. Qui un aitante e fascinoso Sean Connery porta sullo schermo l’unico e solo agente segreto al servizio di sua Maestà. Sprezzante del pericolo e con un evidente propensione per la conquista femminile. Da quel 1962, però, è passato qualche decennio eancora non si spiega come quella parte le abbia costruito tanto clamore intorno. D’altronde, come ama ricordare, non haaltro che indossare un ...