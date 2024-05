Tapiro con il pannolone a Enrico Mentana - che lo rifiuta | Fossi incontinent - non farei maratone

"Non me lo merito, c'è un optional di troppo che sarebbe più adatto ad altri": con queste parole Enrico Mentana ha rifiutato il tapiro d'oro di Striscia la Notizia col pannolone . Valerio Staffelli, inviato del tg satirico di Canale 5, lo aveva ...

Enrico Mentana rifiuta il Tapiro d'oro con il pannolone: «Più adatto ad altri. Io al Nove Magari torno al TG5...» - Enrico Mentana rifiuta il tapiro d'oro con il pannolone: «Più adatto ad altri. Io al Nove Magari torno al TG5...» - Enrico Mentana rifiuta un tapiro d'oro col pannolone che Valerio Staffelli di Striscia la Notizia voleva consegnare al direttore del Tg La7, accusato lunedì sera da ...

Enrico Mentana verso il Nove Il gelo con La7, il contratto in scadenza, il nuovo tg di Discovery: cosa sappiamo - Enrico Mentana verso il Nove Il gelo con La7, il contratto in scadenza, il nuovo tg di Discovery: cosa sappiamo - “La7 sta conseguendo ottimi risultati grazie al contributo di tutti e ad un prezioso lavoro di squadra”, comincia così una nota de La7 di Urbano Cairo sulla vicenda Gruber-Mentana di cui abbiamo ampia ...

Enrico Mentana a Striscia: «Sarebbe difficile fare maratone in tv se fossi incontinente. Il comunicato di Cairo Era stringato» - Enrico Mentana a Striscia: «Sarebbe difficile fare maratone in tv se fossi incontinente. Il comunicato di Cairo Era stringato» - tapiro d’oro col pannolone per Enrico Mentana, dopo la querelle tutta interna a La7 con Lilli Gruber, che l’ha accusato di incontinenza. Questa sera a Striscia la Notizia, raggiunto da Valerio Staffel ...