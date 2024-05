The Idea of You è il film del momento - e noi vi consigliamo di guardarlo ASAP

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Theof You è ildi cui tutti stanno parlando. Tratto dall’omonimo romanzo di Robinne Lee, pubblicato nel 2017, ilracconta la storia di Solène (Anne Hathaway), una madre single quarantenne che inizia un’inaspettata storia d’amore con il ventiquattrenne Hayes Campbell (Nicholas Galitzine), il cantante degli August Moon, la boy band più in voga del pianeta. Dalin cui è stato annunciato, Theof ??You è diventato una delle uscite cinematografiche più attese del 2024. In primis perché segna il ritorno di Anne Hathaway come protagonista in unromantico. E in secondo luogo perché è ispirato a Harry Styles (sì, avete letto bene). Fondamentalmente, questoè stato creato per noi e, dopo averlo visto, sono felice di riferire che ne vale la ...

In prima mondiale su Prime Video arriva il 2 maggio la commedia romantica "The Idea of you" che segna il ritorno di Anne Hathaway , tratto dal best sellers mondiale di Robinne Lee

Anne Hathaway ha lanciato una frecciatina alla mancata distribuzione di The Idea of You nelle sale – il film uscirà direttamente su Prime Video il 2 maggio – dichiarando che sarebbe stata l’esperienza cinematografica perfetta per le mamme . “Non ci ...

The Idea of You, di Michael Showalter - The idea of You, di Michael Showalter - The idea of You, prodotto firmato Amazon MGM Studios, nasce come trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo dell’attrice e scrittrice Robinne Lee. Anne Hathaway, nel film Solène, è una ...