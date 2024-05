Incendio Venere degli stracci - Simone Isaia ai domiciliari | “Sta tornando a vivere”

La Venere degli Stracci non riesce a conquistare i napoletani. Una prima versione della scultura realizzata nel 1967 dal maestro del l'arte Povera, Michelangelo Pistoletto (l'originale è conservata presso la Fondazione di Biella), è andata a fuoco ...

Tempo di lettura: 2 minuti Una protesta spontanea, rilanciata dal passaparola sui social, per dire no alla Venere degli stracci. “Questo tipo di opere non rappresenta cultura e tradizione del popolo napoletano” dice Roberto Siconolfi, uno dei tre ...