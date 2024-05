(Di mercoledì 8 maggio 2024)arbitraledeltra, valido per la semifinale di ritorno di Conference League 2023/24delladeltra, valido per la semifinale di ritorno di Conference League 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Meler.

l’EPISODIO arbitrale chiave del match valido per la giornata di Serie A TIM 2023/24: MOVIOLA Salernitana Atalanta l’EPISODIO chiave della MOVIOLA del match tra Atalanta e Salernitana , valido per la giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida ...

l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 35esima giornata del campionato di Serie A: Moviola Udinese Napoli l’episodio chiave della Moviola del match tra Udinese e Napoli valido per la 35esima giornata del campionato di Serie ...

l’episodio arbitrale chiave del match PSG Borussia Dortmund , valido per la semifinale di ritorno di Champions League 2023/24 l’episodio chiave della Moviola del match tra PSG Borussia Dormund, valido per la semifinale d’andata di Champions ...

MOVIOLA Club Brugge-Fiorentina, l’episodio chiave del match - MOVIOLA Club Brugge-Fiorentina, l’episodio chiave del match - L’episodio arbitrale chiave del match tra Club Brugge e Fiorentina, valido per la semifinale di ritorno di Conference League 2023/24 L’episodio chiave della moviola del match tra Club Brugge e ...

Champions League Real Madrid Bayern Monaco Diretta Streaming Prime Video - Champions League Real Madrid Bayern Monaco Diretta Streaming Prime Video - Semifinale Ritorno - Borussia Dortmund – Paris Saint-GermainMercoledì 8 Maggio 2024 il match di UEFA Champions Leaguein esclusiva su Prime Video L’attesissimo match di ritorno della semifinale di UEFA ...

L’inerzia adesso è dalla parte dei Blacks: "La chiave per vincere resta la difesa" - L’inerzia adesso è dalla parte dei Blacks: "La chiave per vincere resta la difesa" - Basket serie B Dopo aver portato la serie con Livorno sull’1-1, Faenza giocherà due match in casa. Garelli ... vincendo la lotta a rimbalzo e mostrando grande cinismo nei momenti chiave. Emblematica è ...