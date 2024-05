(Di mercoledì 8 maggio 2024) Nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Esquilino hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto una, poiché gravemente indiziata del reato di. Nello specifico, gli agenti della sezione Volanti, su disposizione della locale S.O., sono intervenuti in un appartamento del quartiere Esquilino, per la segnalazione di una lite tra un uomo ed una donna straniera. Sul posto, unitaliano ha riferito di essere stato vittima di unada parte di una donna. Nei fatti, l’uomo ha raccontato di averla conosciuta durante la mattinata, nei pressi della stazione Termini, quando la stessa gli ha chiesto di poter avere delle monete per comprare del cibo; ed è proprio in quell’occasione che l’uomo, spinto dalla compassione, ha invitato la ...

Chieti - Un Latitante Tedesco di 33 anni, oggetto di una caccia all'uomo durata tre mesi su mandato europeo, è stato finalmente individuato e arrestato dalle forze dell'ordine in un comune della Provincia . L'operazione, condotta dagli agenti della ...

Pubblicato il 12 Marzo, 2024 I Carabinieri della Stazione Palermo Crispi hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo , su richiesta della Procura della Repubblica, nei ...

CRONACA DI ROMA – I Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno dato esecuzione a una ordinanza che dispone la misura cautelare della custodia in carcere, nei confronti di un 54enne italiano, già con precedenti, gravemente indiziato del ...

Rapina aggravata ai danni di un 91enne. Arrestata 34enne - rapina aggravata ai danni di un 91enne. Arrestata 34enne - Nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Esquilino hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto una 34enne, poiché ...

“Ho fame, mi aiuti”, 91enne invita per pranzo a casa una donna che lo rapina: arrestata - “Ho fame, mi aiuti”, 91enne invita per pranzo a casa una donna che lo rapina: arrestata - Dovrà rispondere di rapina aggravata una 34enne arrestata all’Esquilino. Ha rubato 900 euro ad un anziano, che l’aveva invitata a pranzo a casa, portandogli via 900 euro.

Legati in villa e rapinati a Montagnano, arrestato dopo due anni - Legati in villa e rapinati a Montagnano, arrestato dopo due anni - I Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno dato esecuzione a una ordinanza che dispone la misura cautelare della custodia in carcere, nei confronti di un 54enne di Ardea, già noto, indagat ...