Club Brugge-Fiorentina 0-0 LIVE | inizia la partita

La Fiorentina, dopo la finale raggiunta e persa nella scorsa stagione contro il West Ham, vuole provare a riscattarsi in questa una nuova sfida contro il Club Brugge nel match valevole per il ritorno della semifinali di Conference League ...

LIVE FV, C. BRUGGE-FIORENTINA 0-0: SI COMINCIA, CLIMA INFERNALE! - live FV, C. BRUGGE-FIORENTINA 0-0: SI COMINCIA, CLIMA INFERNALE! - 3' - Fiorentina che parte grintosa poi però inizia il suo classico possesso palla... 1' - Si parte! Fiorentina che attacca da destra verso sinistra, rispetto alla tribuna centrale ...

LIVE – Conference League 2023/24, Semifinali: segui in diretta tutte le gare di ritorno - live – Conference League 2023/24, Semifinali: segui in diretta tutte le gare di ritorno - ROMA. Oggi si torna in campo con la Uefa Europa Conference League. In campo le sfide di ritorno delle Semifinali della terza competizione calcistica per club a livello europeo per la stagione 2023/24.

LIVE FV, CLUB BRUGGE-FIORENTINA: A BREVE IL FISCHIO D'INIZIO! - live FV, club BRUGGE-FIORENTINA: A BREVE IL FISCHIO D'INIZIO! - Tutto pronto al Jan Breydel Stadion di Brugge: alle 18:45, nel cuore delle Fiandre, si sfidano il club Brugge e la Fiorentina in un match valido per il ritorno delle semifinali di Uefa ...