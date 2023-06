Ascolti Tv 31 maggio 2023 | la Roma perde | ma sbanca Auditel

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 1 giugno 2023)-Siviglia su Rai1 al 34%, mentre su Sky Sport altri 800 mila spettatori Una serata lunga e amara per i tifosinisti, che hanno visto la loro squadrare la finale di Europa League in favore del Siviglia ai calci di rigore. A gioire però è Rai1, che nelle tre ore di partita ha registrato il 34,09% di share media con 6,507 milioni di tifosi collegati. A questo dato vanno aggiunti altri 800 mila spettatori che hanno guardato la finale di Budapest su Sky Sport. Seconda posizione per Chi l’ha visto? su Rai3 con l’11,29% e 2,120 milioni di telespettatori e a chiudere il podio Canale5 con il film Una famiglia all’improvviso all’8,45% e 1,612 milioni di contatti. Ecco tutti i datidivisi per programmi e per orari.tv 31...