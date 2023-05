Nell'anno la moneta turca ha perso il 18% nei confronti della valuta americana e il 18,5% ...mantenuti artificiosamente bassi per volontà del governo che vuole evitare un effetto frenata...nel video gira per le vie di Napoli, nei Quartieri Spagnoli, con degli amici; si diverte, ride e scherza. Per ora non ha ancora dato alcuna spiegazione. Attendiamo possibili sviluppi...Invece, Erdogan è stato riconfermato per un terzo mandato (in foto, Klçdarolutomba di ... Un periodo di guida piuttosto lungo, ben 13 anni, che però si ricorda soprattutto per l'periodo : ...

Ultimo sulla fidanzata Jacqueline: «Ci siamo innamorati senza esserci baciati» Vanity Fair Italia

In ogni stagione, ma soprattutto in estate, la pelle ha bisogno di protezione. I famosi raggi UV di un Sole che si fa sempre più caldo e incandescente possono arrecare non pochi danni alla nostra pell ...Il cantante Ultimo è al centro della polemica in queste ore, è stato infatti ripreso per le vie di Napoli in scooter senza casco, e non solo ...