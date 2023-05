Sudtirol - Bari diretta | ora LIVE la partita di oggi

(Di lunedì 29 maggio 2023) BOLZANO - In uno stadio Druso completamente esaurito, va in scena la sfida tra Su dtirol e, valevole per la semifinale di andata dei play - off di Serie B 2022 - 2023. In campionato ilè ...

In campionato ilè rimasto imbattuto in entrambe le sfide di questa stagione regolare contro il: 2 - 2 al San Nicola il 12 novembre e 1 - 0 in trasferta il 10 aprile.Ad appena tre giorni di distanza dall'impresa contro la Reggina, le luci tornano ad accendersi al 'Druso' di Bolzano per la sfida tra la rivelazionee l'altra neopromossa terribile, il...FORMAZIONI UFFICIALI: In attesa: In attesa

Ecco le formazioni ufficiali di Sudtirol-Bari, andata delle semifinali play-off del campionato di Serie B: SUDTIROL: Poluzzi; Curto, Vinetot, Zaro, De Col ...BOLZANO - In uno stadio Druso completamente esaurito, va in scena la sfida tra Sudtirol e Bari, valevole per la semifinale di andata dei play-off di Serie B 2022-2023. In campionato il Bari è rimasto ...