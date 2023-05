Serie B | Sudtirol-Bari 1-0 | Rover fa gioire Bisoli in pieno recupero

(Di lunedì 29 maggio 2023) Nella serata di lunedì 29 maggio alle ore 21:00 si disputa l’incontro valido per la semifinale di andata play off diB tra. I padroni di casa nel turno preliminare hanno battuto in casa la Reggina col punteggio di 1-0. Gli ospiti si trovano direttamente in semifinale grazie al terzo posto nella regular season. Dopo una partita molto tattica l’incontro termina sullo 1-0. A decidere il match è la rete dial 92? Raffaele Maiello,1-0, il primo tempo Ritmi lenti e fasi di studio nella prima mezz’ora dell’incontro. La prima sortita offensiva è del: al minuto 33 un veloce contropiede porta al tiro Cheddira, la conclusione però è centrale è facile preda del portiere. Un primo tempo fatto di tanta corsa ...

La squadra di Bisoli segna ancora nei minuti di recupero e continua ad alimentare il sogno Serie A vincendo l'andata della semifinale playoff 1-0 sul Bari. Gara molto equilibrata per tutti i 90' con ...