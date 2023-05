Paura a scuola | accoltella una professoressa e minaccia gli altri studenti con una pistola giocattolo

(Di lunedì 29 maggio 2023) Un ragazzo di 16 anni questa mattina ha aggredito con un coltello unadell’istituto superiore di Abbiategrasso, l’Iis Emilio Alessandrini in via Einaudi. Dopo aver ferito la donna (51 anni) all’avambraccio e alla testa, il ragazzo, con una, avrebbe anche intimato ai compagni di uscire dall’aula, senza ferirne nessuno. All’arrivo dei Carabinieri, il 16enne non ha fatto resistenza lasciando lasul banco, ben visibile. I militari in queste ore stanno ascoltando la donna che ha dato una prima ricostruzione dei fatti.

