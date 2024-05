UniBg - a Sant’Agostino una conferenza sul ruolo dell’Ue e sull’importanza di andare a votare

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Bergamo. Un incontro inper approfondire iloperativoed evidenziare le motivazioni principali per le quali in un sistema democratico come il nostro è fondamentale il recarsi alle urne per. Si terrà giovedì 9 maggio alle 15 nell’Aula Magna della sede dell’Università degli Studi di Bergamo dila“L’Unione europea: ieri, oggi e domani. Verso le elezioni europee”, un evento aperto a tutta la cittadinanza e organizzato nell’ambito dell’iniziativa di Public Engagement del Dipartimento di Giurisprudenza coordinata dalla prof.ssa Cinzia Peraro (Associata di Diritto dell’Unione europea) con l’obiettivo di approfondire ildell’Unione europea e del Parlamento europeo, nonché l’importanza della partecipazione democratica, ...

