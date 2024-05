Il riscaldamento globale toccherà i 2,5°C - lo pensano 8 scienziati su 10 Le conseguenze saranno catastrofiche

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Londra, 8 maggio 2024 – Carestie, migrazioni di massa, guerre. Non è un film di fantascienza ma come sarà il mondo secondo gli, almeno secondo molti di loro. Un mondo segnato dalledel. Il prestigioso giornale britannico Guardian racconta oggi i risultati di un sondaggio che ha somministrato agli esperti dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico: l’80% di loro (380 i partecipanti) è convinto che la temperatura del pianeta raggiungerà i 2,5°C sopra il livello preindustriale entro il XXI secolo, un grado in più dell’obiettivo fissato dagli accordi di Parigi. Quasi la metà stima addirittura un +3°C. Solo il 6% pensa che il target di 1,5°C verrà rispettato. Drought land against ...