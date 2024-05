José Sebastiani - l’intervista esclusiva al figlio di Amadeus | Amo la music - ma farò il calciatore

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Trovare casa nei festivalali Perdie Giovanna Civitillo, i festivalali sono più che semplici eventi; sono un posto dove si sente veramente a casa. Dopo aver vissuto le emozioni della prima fila nelle ultime edizioni di Sanremo, il quindicenne si prepara ora a tuffarsi nell’Eurovision 2024. Un debutto in podcast In un emozionante susseguirsi di eventi,condividerà il suo viaggio in Eurovision in un podcast per Radioimmaginaria su RaiPlay Sound. Originariamente previsto per l’evento a Malmö, in Svezia, insieme ad altri adolescenti, i recenti cambiamenti dovuti agli allarmi terroristici hanno cambiato i piani. Ciò nonostante,rimane entusiasta dell’esperienza, anche se lontanamente. Un ...