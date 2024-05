Spagna - Luis Rubiales a processo per il caso Hermoso | accuse di aggressione sessuale per l’ex presidente della Federcalcio

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Tutto pronto per l’inizio del, exspagnola, disposto dal giudice dell’Audiencia Nacional Francisco de Jorge in merito alla vicenda del bacio dato senza il consensocalciatricenazionale spagnola, Jennifer, a marginepremiazione del Mondiale femminile vinto dallalo scorso 20 agosto. I capi d’accusa persono quelli die intimidazioni, viste lesecondo cui avrebbe fatto pressioni suaffinchè dichiarasse che il bacio era consenziente. Per il capo d’accusa delle intimidazioni sono stati ...

Al rientro dalla Repubblica Dominicana, l'ex presidente della Federcalcio spagnola è stato trasportato in tribunale con un furgone della polizia. Risulta indagato nell'ambito dell'indagine per corruzione e riciclaggio di denaro che ha colpito il ...

“Non riesco a capire come questo possa essere classificato come violenza sessuale”. A dirlo è l’ex presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales , in un’intervista ai microfoni de “La Sexta”, tornando a parlare del bacio a Jennifer Hermoso ...

