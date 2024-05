Guerra ultime notizie Hamas | Colloqui finiti - Israele è tornato indietro Usa | Stiamo rivalutando l’invio di armi a Israele

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Gli Stati Uniti hanno sospeso la consegna di un carico di bombe dopo la mancata risposta dialle “preoccupazioni” di Washington in merito all’annunciata offensiva su Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Lo ha detto un alto funzionario militare americano. Il direttore della Cia, Williams Burns, è atteso oggi inpercon il direttore del Mossad, David Barnea, e con il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Lo riporta la Cnn citando fonti informate. Burns ieri si trovava al Cairo percon i mediatori di Egitto e Qatar

Le notizie di mercoledì 8 maggio sulla guerra tra Israele e Hamas , in diretta. Poi l'annuncio della portavoce della Casa Bianca: «Il valico di Kerem Shalom riaprirà domani»Le notizie di mercoledì 8 maggio sulla guerra tra Israele e Hamas , in ...

Gli Stati Uniti hanno sospeso la consegna di un carico di bombe dopo la mancata risposta di Israele alle “preoccupazioni” di Washington in merito all’annunciata offensiva su Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Lo ha detto un alto funzionario ...

I volontari dopo il 7 ottobre - I volontari dopo il 7 ottobre - Francobollo di israele per coloro che, in seguito agli attacchi, hanno lavorato sul campo per trovare tracce dei morti e raccogliere prove ...

Guerra Gaza, Hamas: Hamas: "Colloqui finiti, Israele è tornato indietro". LIVE - guerra Gaza, Hamas: Hamas: "Colloqui finiti, israele è tornato indietro". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo guerra Gaza, Hamas: 'Combattimenti contro le truppe di israele a est di Rafah'. LIVE ...

Biden blocca le armi per Israele, l’Idf: «Hamas si riorganizzerà a nord» - Biden blocca le armi per israele, l’Idf: «Hamas si riorganizzerà a nord» - La Casa Bianca ha fermato alcune forniture di bombe dopo la decisione israeliana di attaccare Rafah. Scontro fra Tel Aviv e Onu sugli aiuti. L’esercito smentisce il governo e ammette: Hamas non sarà e ...