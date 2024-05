Premierato - Meloni | È un rischio ma va colta l’occasione

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Giorgiaha espresso dubbi sulla proposta di riforma del, definendola “un”. Tuttavia, ha sottolineato che, pur essendo il governo solido e stabile, ha deciso di cogliere questa opportunità perché non sarebbe in pace con la sua coscienza se non lo facesse: “Questo è un governo solido o stabile, non ne avrei bisogno. Ma se non cogliessi questa occasione non sarei in pace con la mia coscienza (…) Non si è mai riusciti a fare passi in avanti e a trovare soluzioni, forse per la tendenza della politica di guardare all’interesse di parte”, ha aggiunto il presidente del Consiglio.Leggi anche: Ildi Giorgia? Un uomo solo al comandoLeggi anche:, autonomia, giustizia: la triplice faccia della Riforma di un centro destra che non fa ...