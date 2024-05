(Di mercoledì 8 maggio 2024) Sono stati alcuni residenti di San Concordio aa dare l’allarme nel pomeriggio di oggi, 8 maggio 2024, intorno alle 15.30 dopo aver sentito un forte boato. Un vecchio, sede dell’ex carrozzeria Deverio èto improvvisamente in via del, dietro la stferroviaria L'articolo proviene da Firenze Post.

Lucca , 8 maggio 2024 – Paura a Lucca per il crollo di un vecchio capannone dismesso un tempo adibito a carrozzeria. La struttura, che si trova in via del Tempietto a pochi passi dalla stazione ferroviaria, un tempo era adibita a carrozzeria. I ...

Capannone crolla a Lucca: nessuna persona coinvolta, ma si continua a cercare tra le macerie - capannone crolla a lucca: nessuna persona coinvolta, ma si continua a cercare tra le macerie - Un vecchio capannone dismesso precedentemente utilizzato come carrozzeria è crollato improvvisamente questo pomeriggio in via del Tempietto a lucca, ...

Lucca: crolla capannone dismesso in via del Tempietto. Vigili del fuoco in azione con unità cinofile e usar - lucca: crolla capannone dismesso in via del Tempietto. Vigili del fuoco in azione con unità cinofile e usar - Sono stati alcuni residenti di San Concordio a lucca a dare l’allarme nel pomeriggio di oggi, 8 maggio 2024, intorno alle 15.30 dopo aver sentito un forte boato. Un vecchio capannone dismesso, sede de ...

Lucca, crolla un capannone dismesso. Si teme la presenza di persone sotto le macerie - lucca, crolla un capannone dismesso. Si teme la presenza di persone sotto le macerie - lucca, 8 maggio 2024 – Paura a lucca per il crollo di un vecchio capannone dismesso un tempo adibito a carrozzeria. La struttura, che si trova in via del Tempietto a pochi passi dalla stazione ...