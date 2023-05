Lago Maggiore | imbarcazione si ribalta per una tromba d’aria | 4 morti

Un'imbarcazione turistica, su cui si stava svolgendo una festa di compleanno, si è ribaltata intorno alle 19.30 di domenica nel, nelle acque antistanti Lisanza, frazione del comune di Sesto Calende . 25 le persone finite in acqua, una ventina quelle che hanno raggiunto la riva autonomamente. Fin da subito alcune ...... non tutti sono balneabili ma la possibilità di fare un bagno in acque limpide e cristalline abbondano Le spiagge delLe spiagge deldi Montane Le spiagge delCeresio Le spiagge ...VARESE - E' di 4 morti il bilancio dell'imbarcazione che si è ribaltata nello specchio d'acqua tra Arona e Angera. Ieri sera una squadra dei vigili del fuoco di Arona, insieme ai colleghi intervenuti ...

Barca si ribalta sul Lago Maggiore durante una festa di compleanno: quattro morti TGCOM

È stato recuperato anche il corpo del quarto disperso nell'incidente avvenuto sul lago Maggiore, davanti a Lisanza, frazione di Sesto ...