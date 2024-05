Risse e feriti nella notte a Canegrate e Legnano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 10 maggio 2024)(Milano), 10 maggio 2024 - Fatto di sangue per fortuna senza gravi conseguenze ain piazza Raoul Achilli. Due uomini, entrambi sudamericani, uno di 37 e un secondo di 60, sono stati soccorsi dai carabinieri e da due ambulanze e trasportati in ospedale in codice verde. La rissa è accaduta dopo la una diper futili motivi. I due avrebbero discusso poi uno avrebbe usato un oggetto contundente ferendo al piede l'altra persona. Sulla vicenda indagano i carabinieri di. L'altro fatto accaduto diè andato in scena a, sempre nei pressi di un locale in via Marconi ormai al centro delle cronache per i tanti episodi accaduti in questi anni. Erano le 23.40 quando c’è stata una lite tra due giovani. Ad avere la peggio 33enne, rimasto ferito e portato ...