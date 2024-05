Atalanta vs Roma | probabili formazioni e dove vederla

(Di venerdì 10 maggio 2024) Gara valida per la trentaseisima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Le due squadre si giocano la qualificazione in Champions League essendo appaiate al quinto posto.vssi giocherà domenica 12 maggio 2024 alle ore 20.45 presso il Gewiss Stadium spreaker type=player resource="show id=6107332" width="100%" height="200px" theme="light" playlist="false" playlist-continuous="false" chapters-image="true" episode-image-position="right" hide-logo="false" hide-likes="false" hide-comments="false" hide-sharing="false" hide-download="true"VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Galvanizzati dalle finali di Coppa Italia ed Europa League, i bergamaschi non hanno nessuna intenzione di fermarsi ed ora puntano anche a rientrare in Champions. La squadra di Gasperini è, infatti, al ...

2024-05-09 23:00:00 Arrivano conferme: L’ Atalanta sì, la Roma no. Disunite dalla finale di Europa League e intrecciate per un posto nella prossima Champions. Il verdetto era atteso, anzi ampiamente previsto. Eppure c’è amarezza ...

Il Lecce affronterà l'Atalanta in una settimana particolare per i nerazzurri - Il Lecce affronterà l'atalanta in una settimana particolare per i nerazzurri - l’atalanta, dal canto suo, alla ricerca di punti Champions, dato che solo con la vittoria dell’Europa League i bergamaschi sarebbero certi di partecipare alla prossima massima competizione europea per ...

E.League: l'Atalanta stende il Marsiglia, è prima finale - E.League: l'atalanta stende il Marsiglia, è prima finale - Lookman controsterza nell'angolino per spianare la strada all'appuntamento dell'atalanta con la storia ... in difesa e De Ketelaere in vista della partita di campionato con la roma che può valere ...

Roma, l'impresa sfuma su autogol - roma, l'impresa sfuma su autogol - Giallorossi protagonisti a Leverkusen: doppietta di Paredes su rigore. Poi all'82esimo l'autorete di Mancini e al 97esimo il pari del Bayer che il 22 maggio a Dublino sfiderà l'atalanta.