I falsi italiani scoperti da Il Tempo | lo scandalo finisce in Parlamento

(Di venerdì 10 maggio 2024) Passaportopoli arriva in. La maggioranza fa quadrato intorno ad Andrea Di Giuseppe, il deputato minacciato per aver denunciato alla Procura la pratica con cui in Sud America vengono rilasciate cittadinanze a persone che di italiano non hanno nulla. Unoscoperchiato da Ilil 6 maggio e ora sbarcato sulle principali testate nazionali del Venezuela e non solo. Dal sito «Tal Cual» fino a «El Universal», diversi gli articoli in cui viene citato il caso. Ragione per la quale più di qualche parlamentare si sta prodigando per un'interrogazione. I primi a sollevarne la necessità gli appartenenti ai gruppi di FdI. Dal vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, che parla di «associazione criminale di stampo mafioso» fino al capogruppo in Senato Lucio Malan, che elogia tutti coloro che si sono prodigati sulla vicenda, ...

Passaportopoli, lo scandalo finisce in Parlamento: "Accertare le responsabilità" - Passaportopoli, lo scandalo finisce in parlamento: "Accertare le responsabilità" - Passaportopoli arriva in parlamento. La maggioranza fa quadrato intorno ad Andrea Di Giuseppe, il deputato minacciato per aver denunciato alla Procura la pratica con cui in Sud America vengono ...

Primo via libera in Parlamento alla stretta per le moschee. Opposizioni all'attacco - Primo via libera in parlamento alla stretta per le moschee. Opposizioni all'attacco - Secondo Fratelli d'Italia la legge servirà a bloccare la diffusione di luoghi di culto islamici in locali inadeguati. Per i partiti di opposizione ...

Sciopero dei giornalisti Rai, Ranucci: “Negli ultimi mesi c’è un clima di intimidazione politica e un’ossessione maggiore di controllo” - Sciopero dei giornalisti Rai, Ranucci: “Negli ultimi mesi c’è un clima di intimidazione politica e un’ossessione maggiore di controllo” - Nella conferenza stampa, durante la quale l’ Usigrai ha illustrato le ragioni dello sciopero dei giornalisti Rai, il Fattoquotidiano.it ha chiesto a Sigfrido Ranucci cos’è cambiato con questo governo, ...