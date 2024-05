Operazione contro il clan Casella | Arrestato indagato per estorsione

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 10 maggio 2024)ilunperaggravata, rapina, lesioni personali, porto abusivo e detenzioni ai fini di spaccio di stupefacenti Per delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, si comunica che nella mattinata odierna i Carabinieri della Tenenza di Cercola hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di ungravemente indiziato dei reati diaggravata, rapina, lesioni personali, porto abusivo di una pistola e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, reati aggravati dal metodo mafioso, commessi ai danni ...