Il famosissimo cantante diventa papà per la prima volta | il tenero annuncio

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 10 maggio 2024) Social. Una coppia di famosissimi hanno spiazzato in fan con una lietissima sorpresa:lui e modella lei saranno presto genitori per la. Ecco come lo hanno annunciato al popolo dei social.(…) Leggi anche: Il famoso convolerà a nozze con la cugina di Alessia Marcuzzi: “Si risposa” Leggi anche: Elodie, duetto di fuoco con il famoso artista: la reazione di Iannone La storia d’amore da film Una storia d’amore di quelle da film Hollywood. Lui ha raggiunto il successo comepop iniziando da giovanissimo e mostrando il suo talento cantando davanti ad una telecamera nella propria cameretta. L’industria non ci ha messo tanto a scovarlo e portarlo alle vette della musica a livello internazionale. Lei invece, ballerina e modella, era una fan sfegatata delfin ...