Cosa fare nel weekend 10 - 11 e 12 maggio a Milano e in Lombardia

Cosa fare a a Roma il weekend: dalla Race for the Cure alle iniziative per la Festa della Mamma. Tutti gli eventi da non perdere - cosa fare a a Roma il weekend: dalla Race for the Cure alle iniziative per la Festa della Mamma. Tutti gli eventi da non perdere - Dopo giornate di tempo instabile, il weekend alle porte regalerà ai tanti romani (e turisti) ore di sole e temperature più che gradevoli. E allora come poter trascorrere, a Roma, ...

A Sud, obiezione respinta: Palazzo Chigi prima convoca l’associazione, poi non la fa entrare (dando la colpa alla polizia) - A Sud, obiezione respinta: Palazzo Chigi prima convoca l’associazione, poi non la fa entrare (dando la colpa alla polizia) - Erano state convocate per un incontro della commissione interministeriale incaricata di riformare il Codice dell’Ambiente e, come previsto in questi casi, si erano accreditate in modo ufficiale: la po ...

Recentemente si è formato un tornado ultra raro che gira al contrario - Recentemente si è formato un tornado ultra raro che gira al contrario - Una tempesta rarissima genera un tornado che ruota al contrario, un evento quasi unico che riesce sempre a sorprendere gli scienziati.