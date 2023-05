Hot Wheels Unleashed 2 | Turbocharged potrebbe essere prossimo all’annuncio

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 29 maggio 2023) L’annuncio di Hot2:imminente, stando al rumor che sta sfrecciando nel web in queste ore Nonostante il filone dei giochi di corse non abbia mai vissuto un periodo nero come altri generi (i platformer in primis), possiamo parlare di una nuova era d’oro e il possibile annuncio di Hot2:ne è l’ennesima riconferma. Seguito dell’amatissimo primo capitolo uscito nel 2021, il possibile reveal non sorprenderebbe nessuno a fronte dei due milioni di copie piazzate dal predecessore. E stando al prolifico “leaker” (tra virgolette su sua stessa richiesta) billbil-kun, sarà un team di sviluppo tutto italiano (Milestone) ad occuparsene. Non si sanno ancora le piattaforme, ma a quanto ...