GdS – Inter | Romelu Lukaku torna a Londra | il Chelsea lo chiama | vertice dopo Istanbul

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 29 maggio 2023) 2023-05-27 08:17:49 L’autorevole GdS: A fine giugno scadrà il prestito. Il nuovo tecnico dei Blues, l’argentino Pochettino, vuoleche però non intende muoversi dall’. E Marotta punta a un altro accordo Non basta l’assist di. Non basta ancora. Ecco perché oggi il futuro diè lontano da Milano. Dove vorrebbe rimanere, dove ha scelto dire un’estate faessersi reso conto di aver fatto la scelta sbagliata. Ma non tutto dipende da lui.devono parlarsi. Il club di Zhang ha fretta di farlo. Ha voglia di capire, anche per costruire nel caso una strategia alternativa. E, certo, qualche pista è stata già battuta, come scriviamo nel pezzo a fianco. Ma risolutivo sarà un colloquio tra i due club che andrà in ...