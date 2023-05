Donna trans manganellata | i vigili denunciati per tortura La legale | “Chiusa in auto per 20 minuti tra gli insulti”

(Di lunedì 29 maggio 2023) L’avvocata Debora Piazza che assiste Bruna, lada agenti della Polizia locale di Milano, ha presentato questa mattina denuncia-querela in procura a Milano con le ipotesi di reato diaggravata dalla discriminazione razziale, lesioni aggravate dall’abuso di potere e minacce aggravate. L’esposto è stato depositato alla procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e al sostituto procuratore Giancarla Serafini che indagano su quanto accaduto mercoledì scorso in zona Bocconi e divenuto pubblico grazie a video filmati da diversi studenti dell’Università milanese. Ladella41enneessuale, che nelle immagini viene colpita con i manganelli e bloccata con lo spray al peperoncino dai, a LaPresse ha riferito che ...

Queste sono le ipotesi di reato avanzate dall'avvocata Debora Piazza che assiste Bruna, lamanganellata da agenti della Polizia locale di Milano , si possono leggere nella denuncia - ...La Redazione http://bari.ilquotidianoitaliano.it/ ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE Attualità Arresti violenti, manganellate a unae un calcio in faccia a un ragazzo: scoppia il caso ...Bruna, lapresa a manganellate a Milano, ha presentato denuncia contro gli agenti della Polizia locale per lesioni aggravate dall'abuso della pubblica funzione e dalla discriminazione, oltre che per ...

Donna trans manganellata, agenti della Locale denunciati per tortura MilanoToday.it

L’esposto presentato in mattinata dall’avvocata Debora Piazza: «È stata rinchiusa in auto per 20 minuti tra gli insulti». Un testimone: «Chiedevo agli agenti ...Bruna, la donna trans presa a manganellate a Milano, ha presentato denuncia contro gli agenti della Polizia locale per lesioni aggravate dall'abuso della pubblica funzione e dalla ...