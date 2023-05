Colpita da un fulmine e ricoverata in condizioni disperate a Bergamo | morta escursionista

(Di lunedì 29 maggio 2023) Non ce l’ha fatta Evelina Tomasoni, la 53enne di Manerbio (Brescia)all’ospedale Papa Giovanni didopo essere statada un, mentre si trovava sul versante del monte Guglielmo tra Pisogne e Zone. La tragedia domenica pomeriggio, 28 maggio. La donna era stata soccorsa, intubata e trasferita in volo all’ospedale bergamasco, ma le sueerano apparse fin da subito. Grande appassionata di montagna, Evelina Tomasoni è stata sorpresa dal temporale mentre era con il compagno a 1.800 metri di quota. La salma sarà ricomposta alla casa del commiato di Verolanuova.

Non è riuscita a sopravvivere Evelina Tomasoni, la 53enne di Manerbio ricoverata all'ospedale di Bergamo dopo l'incidente di domenica ...