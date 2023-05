Barca ribaltata nel lago Maggiore con 25 persone a bordo | tre morti e un disperso Soccorritori al lavoro per tutta la notte video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 maggio 2023) Un’imzione turistica, su cui si stava svolgendo una festa di compleanno, si èintorno alle 19.30 di domenica nel, nelle acque antistanti Lisanza, frazione del comune di Sesto Calende. 25 lefinite in acqua, una ventina quelle che hanno raggiunto la riva autonomamente. Fin da subito alcunerisultavano disperse, sono scattati immediatamente i soccorsi. In serata è stato recuperato un primo corpo senza vita, una seconda vittima è stata individuata in tarda serata, attorno alle 22, mentre all’alba i vigili del fuoco hanno recuperato il terzo corpo. All’appello manca ancora una persona. Sul posto una decina di mezzi del 118. Dall’alto le ricerche con gli elicotteri. L’incidente si è verificato durante un forte temporale che ha messo in difficoltà ...