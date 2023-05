Gasperini | «Potrebbe essere arrivato il momento dell’addio all’Atalanta | valuteremo assieme»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 28 maggio 2023) L’Atalanta è stata sconfitta 3-2 dall’Inter s San Siro. Il tecnico della formazione bergamasca, Gian Piero, ha commentato la serata in conferenza stampa parlando anche del suo futuro.si è detto soddisfatto della stagione dell’Atalanta. «Personalmente, sono molto soddisfatto, ma posso capire che molti non la vedano così. È stata una stagione con una valutazione dell’Atalanta molto molto alta, ci sono state polemiche a ogni pareggio o sconfitta, persino a vittorie meno larghe del passato. Invece è stato un campionato difficilissimo per tutti, a parte il Napoli, proprio perché è cresciuto molto: tutte le squadre portano via punti alle altre. Noi siamo stati sempre, dalla prima giornata a oggi, nella zona alta della classifica e questo non è così dovuto secondo me».sul suo futuro: «Miracoli non ne faccio… ...