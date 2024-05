Cesa | 576 mila euro per l’ampliamento del costruendo Asilo Nido

(Di giovedì 9 maggio 2024). Il Ministro dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha firmato il decreto per un nuovo Piano Asili. Il comune diha beneficiato di 576per ampliare di 24 posti l’. “La costruzione di questa struttura è in corso – ricorda il sindaco Enzo Guida – il nostro ente è già beneficiario di un finanziamento di più di 2 milioni di, sempre nell’ambito del Pnrr. Abbiamo provveduto ad abbattere la scuola materna, per realizzare un polo scolastico, che inglobi pure l’”. I lavori tra breve riprenderanno. Il Piano, hanno spiegato dal Ministero competente, è in linea con gli obiettivi del PNRR e punta a incrementare i posti degli asilial fine di migliorare l’offerta ...

La Milano Meda sta per trasformarsi (in parte) in Pedemontana , con tanto di pagamento del pedaggio: a brevissimo l’apertura dei cantieri. I lavori per trasformare un tratto della vecchia superstrada, da Lentate a Bovisio Masciago, in un tratto della ...

Sequestrati ad Andria numerosi articoli per la casa di dubbia origine - Sequestrati ad Andria numerosi articoli per la casa di dubbia origine - Le Fiamme Gialle di Andria, agli ordini del Capitano Cosimo Carafa, in un intervento presso analoga attività commerciale, hanno rinvenuto e sequestrato 90 mila articoli di diversa natura tra cui ...

La fuga dal Maradona due mesi senza vittorie stadio vuoto col Bologna - La fuga dal Maradona due mesi senza vittorie stadio vuoto col Bologna - Da allora la sconcertante squadra di Francesco Calzona non è più riuscita a ripetersi in casa ed è stata capace di conquistare ... tradendo in maniera particolare la fiducia dei 25 mila fedelissimi ...

Nuoro. Oggi la prova del nove per Andrea Soddu: Centro destra e il “resto” del PSD’az non lo salveranno - Nuoro. Oggi la prova del nove per Andrea Soddu: Centro destra e il “resto” del PSD’az non lo salveranno - NUORO – Meno cinque ore per il consiglio comunale di questa sera che per il sindaco Andrea Soddu e la propria giunta costituisce la prova del nove. All’ordine del giorno l’approvazione del bilancio ...