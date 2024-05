Terrore | Poliziotto Accoltellato - Gravi Condizioni

(Di giovedì 9 maggio 2024) Milano - Nella notte, presso la stazione di Lambrate a Milano, si è consumato un violento attacco che ha lasciato la città in sospeso. Un agente di polizia è stato colpito ripetutamente da fendenti mentre interveniva su un caso di aggressione. Il sospetto, un uomo di 37 anni di nazionalità marocchina, è stato immediatamente immobilizzato dopo aver ferito gravemente il vice ispettore, Christian Di Martino, di 35 anni. La situazione è precipitata quando l'aggressore ha afferrato un coltello, infliggendo feritealla schiena del. Il vice ispettore è stato prontamente trasportato all'ospedale Niguarda, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza per fermare una pericolosa emorragia. Nel frattempo, il sospettato è stato arrestato e si trova ora sotto custodia delle autorità. Questo incidente ha scatenato un'ondata di ...

Milano, ondata di solidarietà per l'agente accoltellato. La Polizia polemizza: “Politica incapace di proteggerci” - Milano, ondata di solidarietà per l'agente accoltellato. La Polizia polemizza: “Politica incapace di proteggerci” - Notte di sangue a Milano. Un poliziotto nella notte tra il 7 e l’8 maggio è stato accoltellato da un 37enne alla stazione di Lambrate. L’agente era giunto sul… Leggi ...

Il poliziotto aggredito a Lambrate e l'allarme lanciato dal questore Petronzi: «Milano come Londra, troppi coltelli in strada» - Il poliziotto aggredito a Lambrate e l'allarme lanciato dal questore Petronzi: «Milano come Londra, troppi coltelli in strada» - terrore alla stazione di Lambrate a Milano dove un poliziotto è stato accoltellato e ora lotta tra la vita e la morte. È successo intorno alla mezzanotte quando gli agenti sono intervenuti per fermare ...

Terrore a Milano, un 37enne di origini marocchine ha accoltellato un poliziotto nella stazione di Lambrate. L'uomo è stato arrestato - terrore a Milano, un 37enne di origini marocchine ha accoltellato un poliziotto nella stazione di Lambrate. L'uomo è stato arrestato - terrore alla stazione di Lambrate a Milano dove un poliziotto è stato accoltellato e ora lotta tra la vita e la morte. È successo intorno alla mezzanotte quando gli agenti sono intervenuti per fermare ...