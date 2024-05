L’Anpi infanga gli Alpini | la nota surreale per il raduno di domani a Vicenza Nel mirino anche le scuole

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ancora deve aprirsi ufficialmente e giàva alla guerra contro gli. Da, 10 maggio, a domenica tornano a riunirsi, questa volta a. Sono previste circa 500.000 persone con una ricaduta di milioni di euro per il territorio, oltre a numerose autorità presenti tra cui il Ministro della Difesa Guido Crosetto. Ma dall’Associazione nazionale partigiani da altre sigle partono appelli contro le penne nere: «Basta retorica militare, la sfilata creerà disagi in città». C’è un po’ di tutto in questo boicottaggio preventivo contro gli: Anpi, Cgil, associazioni, antimilitaristi, femministe. Queste ultime due anni fa durante l’adunata di Rimini avevano lanciato una campagna mediatica a tratti diffamatoria contro gli, finiti al centro di una bufera per ...