Premierato - inchiesta Tot - Stati Generali Natalità | gli aggiornamenti in diretta VIDEO

In diretta da Montecitorio la giornata politica di oggi: Europee, arresto Toti , premierato e le ultime novità, attraverso il racconto dei protagonisti. Sistema Toti , le reazioni il giorno dopo . Discussione generale sul premierato in Senato, ...

Rai, Boschi: “Bortone Chiederemo venga audita in Vigilanza”. E su Toti: “Siamo garantisti, non siamo ipocriti” - Rai, Boschi: “Bortone Chiederemo venga audita in Vigilanza”. E su Toti: “Siamo garantisti, non siamo ipocriti” - “Noi siamo stati sempre garantisti, anche con i nostri avversari politici, altrimenti si è ipocriti come altre forze politiche che si scoprono garantiste solo quando le vicende giudiziarie coinvolgono ...

Fiorello, "Cortellesi pronta per nuovo film, C'è ancora Meloni" - Fiorello, "Cortellesi pronta per nuovo film, C'è ancora Meloni" - "Aleggia un po' di tristezza, è stata veramente una bella avventura, surreale", queste le parole di Fiorello durante il mattin show in occasione della penultima puntata di questa seconda edizione di V ...

Anabolizzanti in palestre a Sassari, ci sono anche 22 indagati - Anabolizzanti in palestre a Sassari, ci sono anche 22 indagati - Sono 22 le persone indagate nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Sassari per traffico di anabolizzanti e sostanze stupefacenti nelle palestre, che ieri - come anticipato dall'ANSA - ha portato ...