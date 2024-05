(Di giovedì 9 maggio 2024) Il cinema ditorna indal 12 al 15a Roma, Torino, Bologna e Firenze in attesa dell'arrivo del nuovo, I, inin tutta Italia dal 16in contemporanea con il Festival di Cannes. In occasione dell', il 16, del nuovodi, I, in concorso nella sezione Un Certain Regard al prossimo Festival di Cannes, Lucky Red è orgogliosa di riportare intre precedenti lavori del regista, autore tra i più autorevoli e riconosciuti del cinema internazionale degli ultimi vent'anni, nato e cresciuto in Italia ma da anni residente negli Stati Uniti. ...

Non c’è nulla da fare. Questi ragazzi vogliono proprio arrivare all’ultimo secondo di Spezia-Venezia di venerdì 10 maggio , per decidere da quale parte della classifica essere? Altrimenti non si spiega come sia possibile sbagliare certi gol, anche a ...

I dannati: i film di Roberto Minervini tornano in sala dal 12 al 15 maggio in vista della nuova uscita - I dannati: i film di Roberto Minervini tornano in sala dal 12 al 15 maggio in vista della nuova uscita - L'appuntamento è fissato dal 12 al 15 maggio, a Roma (cinema Quattro Fontane), Torino ... Tutto questo in attesa dell'uscita de I dannati, ancora a Cannes, in concorso nella sezione Un Certain Regard: ...

Non Dirmi che hai Paura news - Non Dirmi che hai Paura news - 2025 - 2024 - 2023 - 2022 Film imperdibili 2024 Film imperdibili 2023 Film imperdibili 2022 Film imperdibili 2021 Film imperdibili 2020 Film imperdibili 2019 Film imperdibili 2018 Film imperdibili ...

No Rest for the Wicked ANTEPRIMA | Moon Studios cambia genere ma rimane fedele a sé stessa - No Rest for the Wicked ANTEPRIMA | Moon Studios cambia genere ma rimane fedele a sé stessa - No Rest for the Wicked ANTEPRIMA | Moon Studio sperimenta con una commistione di generi e, tolto qualche inciampo, l'Early Access convince ...