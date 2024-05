Incendio nel vecchio forno abbandonato - due vigili urbani salvano un senzatetto dalle fiamme

(Di giovedì 9 maggio 2024) È accaduto in via Casanova. Il senza dimora soccorso da due agenti dell'Unità Operativa San Lorenzo.

Incendio a Milano: tre auto devastate dalle fiamme - incendio a Milano: tre auto devastate dalle fiamme - Attimi di paura nella mattinata di giovedì 9 maggio a Milano. Una macchina ha preso fuoco in viale Jenner, a pochi passi da piazzale Maciachini. Le fiamme hanno avvolto e distrutto un'auto, una Renaul ...

A fuoco il capannone dell’Alpitronic. Nube su Bolzano, chiuso lo spazio aereo - A fuoco il capannone dell’Alpitronic. Nube su Bolzano, chiuso lo spazio aereo - incendio devastante nella sede di Alpitronic a Bolzano: capannone in fiamme, evacuata scuola, intervento dei vigili del fuoco per salvare la produzione di colonne di ricarica per auto elettriche.