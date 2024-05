Sanzioni per 18 milioni di euro a sei società di noleggio | addebiti ingiustificati ai clienti per la gestione delle multe

10.40 Sanzionate le società di autonoleggio Avis Budget Italia, Hertz Italiana,Centauro Rent a Car Italy, Green Motion Italia, Noleggiare e Drivalia Leasys Rent per un totale di 18 mln di euro. L'antitrust ha comminato la Sanzione per clausole ...

L'Antitrust ha sanzionato per oltre 18 milioni di euro complessivi le imprese di autonoleggio Avis Budget Italia, Hertz Italiana, Centauro Rent a Car Italy, Green Motion Italia, Noleggiare e Drivalia Leasys Rent per clausole vessatorie. Secondo ...