Benevento - il sorteggio dei playoff vedrà protagonista un ex giallorosso | come seguire l’evento in diretta

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 9 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSarà l’exFelice Evacuo, miglior marcatore all time della Serie C, ad effettuare ildegli accoppiamenti del primo turno della fase Nazionale dei play off (14 maggio, 18 maggio) quando entrerà in gioco anche il. Dopo le gare in programma l’11 maggio (secondo turno fase ‘Gironi’), faranno il loro ingresso negli spareggi anche le terze classificate, vale a dire Vicenza, Carrarese e, oltre al Catania, che ha vinto la Coppa Italia. Alle quattro teste di serie già designate si aggiungerà, poi, la migliore classificata proveniente dal turno precedente (Casertana in pole position) per unche dovrà stabilire cinque sfide in totale. Ilsarà effettuato domenica 12 maggio, alle 9:30 in ...