Caricare il cellulare durante la notte danneggia la batteria oppure no

Leggi tutta la notizia su wikitech

(Di giovedì 9 maggio 2024) In questo articolo cercheremo di darvi la risposta e di demolire alcuni miti riguardanti le batterie, come la classica domanda ” ? “ Diciamolo , lo facciamo praticamente tutti: prima di andare a letto colleghiamo lo smartphone al caricatore e lo lasciamo lì per otto ore. L’idea è quella di svegliarsi trovando un bel 100% come indicatore di carica della. Il problema è che in giro si dice che è una pratica chelae col tempo ne riduce la capacità. Cosa fare allora?illasovraccarica la? Non può succedere, semplicemente perchè lacontiene dei chip di protezione che ...